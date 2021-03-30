Коллега Зейна Малика спровоцировала слухи о его свадьбе с Джиджи Хадид

Несколько месяцев назад в прессе уже появлялись слухи, что 28-летний Зейн Малик сделал предложение руки и сердца своей 25-летней возлюбленной Джиджи Хадид. Теперь же весь интернет обсуждает возможную тайную свадьбу звездной пары.

Повод поговорить об этом дала коллега Зейна, 41-летняя американская инди-певица Ингрид Майклсон. Во время вчерашней прямой трансляции на сайте Patreon она рассказала о своей новой песне под названием To Begin Again, над которой работала вместе с Маликом. Ингрид призналась, что их творческий процесс складывался очень необычно, а также невзначай обронила фразу, что Зейн с недавнего времени женат.

Ингрид Майклсон

Мы никогда не встречались лично и не разговаривали. Зейн никогда не делает того, чего не хочет, и тот факт, что он взялся за эту песню, мне очень льстит. Он довольно замкнутый человек, а теперь он еще и женат, воспитывает ребенка. Так что он всегда делает только то, что хочет,

— рассказала Майклсон.

Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочерью Хай

Фраза Ингрид о новом семейном статусе Зейна Малика произвела в сети эффект разорвавшейся бомбы. Эта тема сразу же стала самой трендовой в твиттере: поклонники Малика и Хадид принялись обсуждать, насколько правдивы слова коллеги музыканта. Многие сомневались, что Зейн стал бы делиться столь важными новостями с человеком, которого даже ни разу не видел вживую.

Ингрид Майклсон

Вскоре Ингрид подтвердила в своем твиттере, что неправильно выразилась, заявив, что Зейн теперь женат. Певица принесла свои извинения всем фанатам пары, которых она по собственной неосторожности ввела в заблуждение.

Напомним, что в середине января Зейн Малик сам спровоцировал слухи о возможной помолвке с Джиджи Хадид. В одном из своих новых треков он заявил, что возлюбленная могла бы стать его женой, чем взбудоражил весь фэндом. К слову, никаких официальных подтверждений по поводу своей вероятной помолвки пара с того времени не давала. Сейчас Зейн и Джиджи целиком сосредоточены на заботе о своей дочери Хай, которая появилась на свет в конце сентября.