Кирстен Данст ждет второго ребенка

38-летняя Кирстен Данст и 32-летний Джесси Племонс скоро снова станут родителями! Актриса анонсировала свою вторую беременность, снявшись для журнала W. Кирстен появилась на обложке вместе с Эль Фаннинг и Рашидой Джонс. На фото она позирует в кружевном белом платье Rodarte, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Над фотосессией работала София Коппола, с которой Кирстен связывают давняя дружба и профессиональное партнерство. Впервые у Копполы Кирстен снялась в фильме «Девственницы-самоубийцы», когда ей было всего 16 лет.

Кирстен состоит в отношениях с Джесси с 2016 года, после того как они познакомились на съемках сериала «Фарго». В следующем году они обручились, а в мае 2018 года у них родился сын Эннис Племонс.