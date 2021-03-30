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Кирстен Данст ждет второго ребенка

38-летняя Кирстен Данст и 32-летний Джесси Племонс скоро снова станут родителями! Актриса анонсировала свою вторую беременность, снявшись для журнала W. Кирстен появилась на обложке вместе с Эль Фаннинг и Рашидой Джонс. На фото она позирует в кружевном белом платье Rodarte, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Над фотосессией работала София Коппола, с которой Кирстен связывают давняя дружба и профессиональное партнерство. Впервые у Копполы Кирстен снялась в фильме «Девственницы-самоубийцы», когда ей было всего 16 лет.

Кирстен состоит в отношениях с Джесси с 2016 года, после того как они познакомились на съемках сериала «Фарго». В следующем году они обручились, а в мае 2018 года у них родился сын Эннис Племонс.

30 марта, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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