Кейт Уинслет разочаровалась в съемках секс-сцен в Голливуде

45-летняя Кейт Уинслет нередко рассказывает о своей голливудской карьере, вспоминая о прошлом опыте съемок, в том числе и о трудностях, возникавших во время работы. Так, в интервью Radio Times актриса призналась, что чувствовала себя объективированной, снимаясь в определенных секс-сценах. Рассказывая о последнем фильме со своим участием «Аммонит», она отметила, что в нем этой объективации она не чувствовала.

Мы ни в коем случае не были объективированы. И благодаря этому я поняла, что раньше я была объективирована,

— призналась она.

Кейт Уинслет и Сирша Ронан в фильме «Аммонит»

В фильме Фрэнсиса Ли Уинслет сыграла английского палеонтолога по имени Мэри Эннинг, которая вступает в тайные отношения с Шарлоттой Мерчисон, героиней Сирши Ронан.

Мы поняли, что, исключив диалог, могли бы познать желание и глубину связи между этими женщинами,

— рассказала она об интимных сценах в «Аммоните».

На протяжении своей карьеры Кейт Уинслет снялась во многих откровенных сценах. В 2008 году она получила «Оскар» за роль в фильме «Чтец», в котором сыграла бывшую тюремную надзирательницу, соблазняющую подростка. Съемки даже были на время отложены, так как коллеге Кейт Давиду Кроссу на тот момент было 17 лет. И лишь когда ему исполнилось 18 лет, он вместе с Уинслет снялся в откровенных сценах.

Кейт Уинслет и Давид Кросс в фильме «Чтец»

По словам актрисы, именно к секс-сценам в «Аммоните» интерес публики был особенно велик.

Что меня определенно поразило, так это то, что люди больше фокусируются на любовных сценах в фильме, а все из-за того, что это две женщины. И положа руку на сердце, я хочу сказать, что мне никогда не задавали столько вопросов о любовных гетеросексуальных сценах, которых в моей карьере было очень много,

— призналась Кейт.

Сирша Ронан и Кейт Уинслет в фильме «Аммонит»