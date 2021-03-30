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Израиль включил Чечню в список «террористических угроз» для своих граждан

Совет безопасности Израиля опубликовал новую карту террористических угроз для граждан за рубежом.

Штаб по борьбе с террором упомянул взрыв у израильского посольства в Нью-Дели 29 января, в котором обвиняет Иран. По оценке штаба, в ближайшее время Иран попытается нанести удар по объектам страны, особенно в мусульманских странах.

Также угрозу представляет запрещенна в РФ террористическая организация «Исламское государство» в странах Африки и Азии. Не исключены и попытки терактов против израильских объектов и в Европе.

Максимальный уровень угрозы отмечается, среди прочих регионов, в Чечне.

30 марта, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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