Белый дом проверит попытки администрации экс-президента Трампа вмешаться в науку Через сутки после смерти в коре человеческого мозга ученые обнаружили признаки жизни » Доклад ВОЗ и китайских ученых о происхождении Covid-19 — две версии Во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликует доклад о происхождении Covid-19, составленный в результате совместной работы 17 китайских ученых и 17 экспертов ВОЗ. За день до публикации документ попал в СМИ — и ознакомившиеся с ним журналисты не нашли однозначных ответов на самые важные вопросы. Самой вероятной версией возникновения Covid-19 в докладе называется теория о том, что он возник в популяции летучих мышей, мутировал и перескочил на человека через другое животное. Однако какое именно это было животное, ученые пока не установили. Эксперты ВОЗ также называют крайне маловероятной популярную, но не имеющую доказательств версию о том, что пандемия началась с утечки Covid-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии. Однако критики указывают на то, что мандат экспертов ВОЗ во время их 27-дневного визита в Ухань был крайне ограниченным, а китайские власти неоднократно препятствовали их работе. Газета New York Times называет раздел доклада, посвященный теории об утечке из лаборатории, «в лучшем случае поверхностным». Все исследовательские данные, проанализированные в отчете, были предоставлены китайскими учеными, многие из которых напрямую зависят от государства и занимают посты в бюджетных учреждениях. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, В центре внимания делегации был рынок в Ухане, где продают диких животных Среди критиков документа — госсекретарь США Энтони Блинкен. «У нас есть серьезные вопросы к методологии и процессу подготовки этого доклада, в том числе к тому факту, что, судя по всему, правительство в Пекине участвовало в его написании», — сказал Блинкен в вышедшем в воскресенье интервью телеканалу CNN. В ответ МИД Китая обвинил Госдеп США в политическом давлении на авторов доклада.