Доклад ВОЗ и китайских ученых о происхождении Covid-19 — две версии

Во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликует доклад о происхождении Covid-19, составленный в результате совместной работы 17 китайских ученых и 17 экспертов ВОЗ.
За день до публикации документ попал в СМИ — и ознакомившиеся с ним журналисты не нашли однозначных ответов на самые важные вопросы.
Самой вероятной версией возникновения Covid-19 в докладе называется теория о том, что он возник в популяции летучих мышей, мутировал и перескочил на человека через другое животное.
Однако какое именно это было животное, ученые пока не установили.
Эксперты ВОЗ также называют крайне маловероятной популярную, но не имеющую доказательств версию о том, что пандемия началась с утечки Covid-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии.
Однако критики указывают на то, что мандат экспертов ВОЗ во время их 27-дневного визита в Ухань был крайне ограниченным, а китайские власти неоднократно препятствовали их работе.
Газета New York Times называет раздел доклада, посвященный теории об утечке из лаборатории, «в лучшем случае поверхностным».
Все исследовательские данные, проанализированные в отчете, были предоставлены китайскими учеными, многие из которых напрямую зависят от государства и занимают посты в бюджетных учреждениях.
Среди критиков документа — госсекретарь США Энтони Блинкен.
«У нас есть серьезные вопросы к методологии и процессу подготовки этого доклада, в том числе к тому факту, что, судя по всему, правительство в Пекине участвовало в его написании», — сказал Блинкен в вышедшем в воскресенье интервью телеканалу CNN.
В ответ МИД Китая обвинил Госдеп США в политическом давлении на авторов доклада.
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