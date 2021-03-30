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Доклад ВОЗ и китайских ученых о происхождении Covid-19 — две версии

Во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликует доклад о происхождении Covid-19, составленный в результате совместной работы 17 китайских ученых и 17 экспертов ВОЗ.

В лаборатории Уханьского института вирусологии

За день до публикации документ попал в СМИ — и ознакомившиеся с ним журналисты не нашли однозначных ответов на самые важные вопросы.

Самой вероятной версией возникновения Covid-19 в докладе называется теория о том, что он возник в популяции летучих мышей, мутировал и перескочил на человека через другое животное.

Однако какое именно это было животное, ученые пока не установили.

Эксперты ВОЗ также называют крайне маловероятной популярную, но не имеющую доказательств версию о том, что пандемия началась с утечки Covid-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Однако критики указывают на то, что мандат экспертов ВОЗ во время их 27-дневного визита в Ухань был крайне ограниченным, а китайские власти неоднократно препятствовали их работе.

 

Газета New York Times называет раздел доклада, посвященный теории об утечке из лаборатории, «в лучшем случае поверхностным».

Все исследовательские данные, проанализированные в отчете, были предоставлены китайскими учеными, многие из которых напрямую зависят от государства и занимают посты в бюджетных учреждениях.

рынок в Ухане

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Подпись к фото,В центре внимания делегации был рынок в Ухане, где продают диких животных

Среди критиков документа — госсекретарь США Энтони Блинкен.

«У нас есть серьезные вопросы к методологии и процессу подготовки этого доклада, в том числе к тому факту, что, судя по всему, правительство в Пекине участвовало в его написании», — сказал Блинкен в вышедшем в воскресенье интервью телеканалу CNN.

В ответ МИД Китая обвинил Госдеп США в политическом давлении на авторов доклада.

30 марта, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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