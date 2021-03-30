Для Cyberpunk 2077 выпустили крупнейшее исправление

Игра Cyberpunk 2077 получила крупное обновление, исправляющее сотни багов. Об этом со ссылкой на материалы создателей тайтла сообщает издание Polygon.

В сообщении CD Projekt Red говорится, что крупнейший патч вышел для версий Cyberpunk 2077 на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Также позднее апдейт будет доступен для Google Stadia. Большое количество исправлений связано с версиями для консолей и низкопроизводительных компьютеров.

Согласно описанию патча под номером 1.2, в апдейте содержатся более 500 исправлений, касающихся геймплея, квестов и прочих аспектов тайтла. Например, было значительно увеличено расстояние, на котором появляются полицейские при совершении игроком преступления, в настройках появился ползунок «Чувствительность управления транспортом», отрегулирована скорость стрельбы с вертолета, уменьшилась эффективность персонажей с револьверами. Также разработчики заявили, что повысилась стабильность игры, вылеты стали реже.

Несмотря на обещания представителей CD Projekt Red, многие геймеры обратили внимание на то, что часть багов осталась. Например, после совершения преступления в Cyberpunk 2077 полицейские продолжают появляться прямо перед игроком или за его спиной. Соответствующий пост на Reddit менее чем за сутки собрал больше 600 лайков.