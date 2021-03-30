Деми Ловато рассказала о своей пансексуальности

28-летняя Деми Ловато продолжает откровенничать о личной жизни. В субботу в подкасте Джо Рогана певица рассказала о своей ориентации. Она призналась, что была очень закрытой из-за своего религиозного воспитания, но теперь гордится тем, что является частью ЛГБТК-сообщества.

Деми объяснила, что ее привлекает абсолютно все. Когда ведущий спросил, подходит ли ей определение пансексуала (человека, который игнорирует гендерные отличия. — Прим. ред.), Деми ответила утвердительно.

Я слышала, как кто-то назвал ЛГБТК-сообщество алфавитной мафией. И я часть этой мафии и горжусь этим,

— отметила она.

Деми призналась, что, когда в юном возрасте она испытывала влечение к женщине, она всегда его подавляла еще до того, как позволяла себе осознать, что чувствует.

Ловато также рассказала, как ее помолвка с Максом Эрихом, которая была расторгнута в сентябре всего через два месяца после того, как возлюбленный сделал ей предложение, повлияла на ее взгляды на сексуальность.

В прошлом году я была помолвлена с одним мужчиной. Я думала, что выйду замуж, может быть, даже забеременею прямо сейчас. Но этого не случилось. Тогда я подумала: «Это большой знак». Я думала, что проведу свою жизнь с кем-то. Теперь, когда я не собираюсь этого делать, я почувствовала облегчение от того, что могу жить со своей правдой,

— сказала Деми.

Она призналась, что переспала с девушкой, и это ей понравилось гораздо больше, чем секс с мужчиной.

Однако певица уже строит планы на будущее и говорит, что хочет усыновить детей.

Не знаю, буду ли я в итоге с парнем. Я даже не могу представить себя беременной,

— объяснила она свое желание.

Напомним, что последние годы для Деми Ловато выдались непростыми. Она пережила передозировку наркотиков и едва не умерла из-за ее последствий. Свое физическое и психическое здоровье она продолжает восстанавливать до сих пор.