Дефолт корейского миллиардера посеял легкий хаос в мировой банковской системе

Крупные транснациональные банки понесли многомиллиардные убытки в результате краха хедж-фонда Archegos Capital, которым управлял южнокорейский миллиардер Билл Хванг.Фонд с активами на 10 млрд долларов, управлявший личным состоянием Хванга и членов его семьи, допустил дефолт по маржинальным требованиям одного из своих брокеров, запустив каскад маржин-коллов, которые покончили с фондом меньше чем за сутки.

О проблемах Archegos стало известно в пятницу, когда Morgan Stanley, Goldman Sachs и Deutsche Bank неожиданно начали распродавать акции на внебиржевом рынке на десятки миллиардов долларов.

Goldman, предлагая клиентам бумаги, уточнил, что возможность дешево купить появилась из-за вынужденной ликвидации позиций одним из фондов. Источники CNBC и IPO Hedge сообщили, что речь идет об Archegos.

Под распродажу попали в том числе акции китайских IT-гигантов. Как отмечает Bloomberg, в общей сложности Deutsche, Morgan Stanley и GS сбросили бумаги на 30 млрд долларов, отправив котировки в крутое пике и оставив рынки в недоумении.

Без новостей акции ViacomCBS и Discovery в пятницу рухнули на 27%, Baidu — на 20%, Farfetch и китайской платформы для онлайн-видео с листингом в США IQIYI — на 14%.

Archegos покупал акции «с плечом» (то есть добавлял к клиентским деньгам заемные, чтобы увеличить прибыль), а занимал одновременно и длинные, и короткие позиции в акциях, пишет Business Insider.

Такая стратегия помогала делать фонд менее чувствительным к колебаниям рынка, но она же создала риск: длинные позиции фонда (то есть ставки на рост) принесли меньше прибыли, чем короткие (то есть ставки на падение). Один их брокеров потребовал довнести деньги, за ним последовали другие, началась принудительная распродажа, и Archegos рассыпался, как карточный домик.

Cайт фонда перестал открываться, его представители не отвечают на звонки.

Вслед за Archegos гигантские убытки получили банки, которые его обслуживали. Крупнейший инвестбанк Японии Nomura сообщил в понедельник, что может потерять 2 млрд долларов из-за транзакций с «американским клиентом». Убыток перекроет годовую прибыль банка.

Credit Suisse, второй в Швейцарии по размеру активов, предупредил о значительных убытках, не назвав сумму. Источники Reuters, знакомые с ситуацией, оценивают ее в 3-4 млрд долларов.

Акции Nomura рухнули на 16%, отрезав от капитализации банка 3,3 млрд долларов. Бумаги Credit Suisse упали 17%, что стоило банку 5,2 млрд швейцарских франков в пересчете на рыночную стоимость.

На страхах, что проблемы Archegos не ограничатся двумя банками, следом посыпались котировки других транснациональных финансовых гигантов. Deutsche Bank дешевеет на 5%, UBS на 4%.

Основатель Archegos Хванг сделал карьеру в начале 2010х в качестве управляющего Tiger Management и специализировался на инвестициях в рынки Азии.

В 2012 году он признался в манипулировании китайскими акциями и отделался штрафом в размере 44 млн долларов в рамках разбирательства, которое вела Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). С того момента ему было пожизеннено запрещено торговать на бирже Гонконга.