Брэд Питт самостоятельно выполнил практически все трюки в фильме «Скоростной поезд»

Сейчас Брэд Питт заканчивает съемки в фильме «Скоростной поезд». Координатор трюков проекта Грег Рементер похвалил актера и отметил, что около 95% всех экшн-сцен звезда выполняла самостоятельно.
Грег Рементер похвалил весь актерский состав «Cкоростного поезда». Но больше всего он обратил внимание именно на Питта, назвав 57-летнего лауреата Оскара «прирожденным спортсменом».
Брэд лично выполнил где-то 95% своих трюков, я имею в виду драки. Такое ощущение, что он прирожденный спортсмен. Он действительно все делает сам! Мне еще никогда не приходилось работать с таким огромным количеством известных актеров в рамках одного фильма, и самое удивительное, что все они невероятно преуспели в плане натренированности, – заявил Рементер.
Он отметил, что отличную физическую подготовку показали и Брайан Тайри Генри, Майкл Шеннон, Хироюки Санада и Эндрю Кодзи.
Фильм «Скоростной поезд»: почему это один из самых ожидаемых боевиков Голливуда
Картина уже стала одним из самых ожидаемых боевиков Голливуда. Режиссером ленты является Дэвид Литч, яки экранизировал «Дэдпула». Впечатляет и список звезд, которые вовлечены в съемки:
Брэд Питт;
Леди Гага;
Сандра Баллок;
Джои Кинг;
Тейлор-Джонсон;
Зази Битц;
Брайан Тайри Генри;
Эндрю Кодзи;
Маси Ока;
Хироюки Сана;
Майкл Шеннон.
Что известно о сюжете ленты
Пока официальный сюжет ленты не разглашали. Но известно, что в основе сценария бестселлер писателя Котаро Исаака. Это история о 5 наемных убийц, которые получают одинаковый заказ. Они должны реализовать его в скоростном поезде, который курсирует без остановок из Токио в Мориока.
В один момент герои понимают, что кто-то затеял против них опасную игру, поэтому каждый из них пытается раскрыть правду и борется за свою жизнь.
Дата премьеры фильма пока неизвестна.
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