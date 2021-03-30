Белый дом проверит попытки администрации экс-президента Трампа вмешаться в науку

Администрация президента США Джо Байдена создаст рабочую группу для проверки возможного вмешательства в научную деятельность прежней администрации, пишет The New York Times со ссылкой на управление по научно-технической политике Белого дома.

Как заявили в научном офисе Белого дома, со стороны команды экс-президента США Дональда Трампа наблюдались «вопиющие попытки исказить научные данные, использовать их выборочно или игнорировать».

Также в офисе заявили, что администрация Трампа «отказалась от науки в пользу политики», но уточнили, что целью проверки не является привлечение сотрудников прежнего офиса к ответственности. По результатам проверки Белый дом намерен создать новые стандарты безопасности для взаимодействия с научными специалистами, которые будут призваны защитить их от вмешательства политики.

Издание сообщает, что представитель агентства по охране окружающей среды (EPA) в администрации Трампа Мэнди Гунасекара уже заявила, что все решения ее аппарата основывались на профессиональных научных рекомендациях, а критика в адрес прежней администрации является «попыткой делегитимизировать работу правительства, проделанную за последние четыре года».