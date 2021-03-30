Беглого итальянского мафиози выдал кулинарный канал на YouTube

Скрывавшегося в Доминиканской республике мафиози нашли по каналу YouTube, где он публиковал рецепты итальянской кухни. Об этом 29 марта сообщает The Guardian.

Марка Ферена Клода Биара, который подозревается в наркоторговле кокаином, организованной одним из самых крупных и опасных преступных кланов «ндрангета», обнаружили спустя семь лет на курорте Бока-Чика в Доминикане. Он избегал ордера на арест с 2014 года, передает iz.ru

По информации издания, мафиози жил тихо и вел кулинарный канал на YouTube. Его опознали по татуировкам, несмотря на то что ни на одном видео не было видно его лица.

Кроме того, отмечается, что еще один задержанный также принадлежал к клану. Им оказался Франческо Пелле, который находился в бегах 14 лет из-за событий, которые произошли в 2007 году и привели к смерти шести человек. Его выследили в клинике в Лиссабоне, где он проходил лечение от COVID-19.