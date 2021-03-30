Арми Хаммеру отказали в роли агента ЦРУ из-за обвинения в насилии

Голливудского актера Арми Хаммера выгнали из фильма «Шпион на миллиард долларов» после обвинений в изнасиловании. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В шпионском триллере Хаммер должен был сыграть агента ЦРУ, прибывающего в Москву для сотрудничества с советским радиоинженером Адольфом Толкачевым (Мадс Миккельсен).

Полиция Лос-Анджелеса заявила журналистам, что с начала февраля расследует заявление предполагаемой жертвы Хаммера, обвинившей его в изнасиловании. Артист находится в статусе подозреваемого.

18 марта стало известно, что Хаммера, ранее обвиняемого в каннибализме, обвинили в изнасиловании. Предполагаемой жертвой артиста стала девушка по имени Эффи, фамилия которой не раскрывается. Она заявила, что в 2017 году Хаммер насиловал ее более четырех часов, а также ударил ее головой о стену.