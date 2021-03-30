Анджелина Джоли с дочерью застукали в магазине

Последний месяц 45-летняя Анджелина Джоли находится на пике своей борьбы за опеку над шестью детьми с 57-летним бывшим супругом Брэдом Питтом. Но, несмотря на то что сейчас звезда переживает крайне напряженный и волнительный период, свой привычный образ жизни она, похоже, не меняет.

Свободное от юридических дел и судебных разбирательств время Джоли проводит в компании своих детей. Вчера актрису вместе с 12-летней дочерью Вивьен засняли на улице в Голливуде.

Анджелина Джоли с дочерью ВивьенАнджелина и ее дочь устроили день шопинга — они неспешно прогуливались по магазинам, обнимая друг друга, и, казалось, никуда не спешили, наслаждаясь временем наедине.

Со своим экс-супругом за опеку над детьми Энджи «воюет» уже пять лет. Питт стремится к равноценному разделению обязанностей, а Джоли хочет получить право на полную физическую опеку. Так и не добившись пока победы в этом деле, актриса недавно пошла ва-банк и решила представить суду доказательства насилия со стороны Брэда. Другим ее «козырем» в этом деле стал их с Питтом старший сын — 19-летний Мэддокс, который уже несколько лет находится с отцом в ссоре и, по некоторым данным, дал против него показания в суде.

Помогут ли Джоли эти аргументы в битве за опеку, станет ясно совсем скоро. Вполне вероятно, что уже в апреле судья Джон Удеркирк огласит свое решение.