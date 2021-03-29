Знаменитая актриса Фатеева стала инвалидом из-за халатности медиков

Наталья Фатеева больше не сможет передвигаться без костылей из-за ошибки медиков. Первая красавица советского кино перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, во время которой ей занесли инфекцию.

Рана у 86-летней звезды «Три плюс два» заживала месяц. Проблемы начались после выписки. Но к хирургу актрису не направили, а передали другому врачу с иной специализацией.

Три месяца я ездила на перевязки, изводила всех друзей и знакомых, которые меня возили в больницу. Но мое состояние не улучшалось. Наоборот, в какой-то момент стало хуже. Развилась инфекция катастрофическая, — жалуется актриса.

В итоге Фатеева обратилась к другом доктору в другой поликлинике. Там и обнаружили, что звезда советского кино нуждается в срочной операции. Актриса смогла попасть к хирургу только после недельного ожидания врача в вестибюле больницы. Но на тот момент было уже поздно.

Когда мне все вскрыли, оказалось, что инфекция съела мягкую ткань и кость. Кость восстановили, а мягкую ткань — нет! Из-за этого всю оставшуюся жизнь я вынуждена ходить на костылях, — сокрушается Фатеева.

Актриса живёт в полном одиночестве. Она отказывается общаться с детьми и внуками. Даже свой юбилей актриса встретила одна в пустой московской квартире.