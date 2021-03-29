Вуди Аллен ответил на обвинения в растлении приемной дочери

Семейный секс-скандал с участием Вуди Аллена вот уже много лет остается в центре внимания прессы. Напомним, что речь идет об обвинении режиссера в растлении приемной дочери Дилан Фэрроу, которой на тот момент было семь лет.

В деле регулярно появляются новые подробности и показания сторон, а не так давно на HBO вышел документальный фильм «Аллен против Фэрроу». Это снова подогрело интерес к теме, и канал CBS выпустил в эфир интервью с Вуди Алленом, которое было записано еще в прошлом году, когда вышли мемуары режиссера, но не было обнародовано до сих пор. В нем он прокомментировал обвинения Дилан.

Вуди Аллен

Я верю, что она так думает. Она была хорошим ребенком. Я не верю, что она это выдумывает. Я не верю, что она лжет. Я верю, что она верит в это,

— сказал Аллен, который долгое время утверждал, что Дилан делала свои заявления под давлением матери и бывшей супруги Вуди, актрисы Миа Фэрроу.

Миа Фэрроу с дочерью Дилан

Напомним, что впервые обвинения в адрес режиссера прозвучали как раз во время бракоразводного процесса в 1992 году. Аллену не было предъявлено обвинение, хотя прокурор Коннектикута тогда заявил, что существует вероятная причина для возбуждения уголовного дела.

Зачем это мужчине 57 лет? Я никогда не был обвинен ни в чем в моей жизни, и вдруг я пойду на такое с семилетней девочкой посреди спора за опеку в доме Миа. Это просто лежит на поверхности, я даже не думал, что это требует какого-либо расследования,

— заявил 85-летний режиссер.

Вуди Аллен с Дилан Фэрроу

Ничто из того, как я обращался с Дилан в своей жизни, не может быть истолковано так. Это абсурдно, и все же осадок остался. И они по-прежнему предпочитают цепляться: если не за идею, что я приставал к Дилан, так за саму возможность, что я мог приставать к ней,

— отметил Аллен в интервью.

В четырехсерийном документальном фильме HBO Дилан рассказала об «интенсивном» и «изнурительном» внимании, которое было обращено на нее в детстве вскоре после того, как она обвинила Аллена в сексуальном насилии над ней. С ней было проведено девять собеседований в течение трех месяцев, что, по словам Дилан, оставило у нее чувство, будто она «лжет», ведь ей пришлось неоднократно защищать свои показания.

Если я говорила другими словами, то мне говорили, что я непоследовательна, если я использовала те же самые слова, которые использовала каждый раз, то они считали, что меня натренировали,

— сказала Дилан.

Дилан Фэрроу в фильме HBO

Так как интервью Аллена было записано раньше, то в нем не содержится конкретных комментариев относительно высказывания Дилан в фильме, но в феврале этого года Аллен и его жена Сун-И Превин (ранее она также была его приемной дочерью) выступили с заявлением, в котором резко раскритиковали документальный фильм HBO, назвав его «топорной работой, пронизанной ложью».

Этих документалистов не интересовала правда,

— говорилось в заявлении 85-летнего Аллена и 50-летней Превин, предоставленном СМИ.