Financial Times: Новые санкции — не очень большая угроза для России В Мьянме во время протестов убили 7 детей — Россия приветствует переворот » Врачи требуют оказать Навальному срочную медицинскую помощь Более 20 российских врачей обратились к ФСИН и руководству страны с просьбой срочно оказать медицинскую помощь оппозиционному политику Алексею Навальному, находящемуся в колонии №2 под Покровом во Владимирской области. АВТОР ФОТО,BABUSHKINSKIY COURT «Мы требуем от ФСИН, от всех компетентных ведомств и политического руководства нашей страны немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно (cito!) оказать медицинскую помощь, создав все условия для нормализации состояния Алексея Навального», — говорится в обращении, опубликованном изданием The Insider. Все последние новости вокруг дела Навального и протестов против его уголовного преследования — в лайве Русской службы Би-би-си.