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Врачи требуют оказать Навальному срочную медицинскую помощь

Более 20 российских врачей обратились к ФСИН и руководству страны с просьбой срочно оказать медицинскую помощь оппозиционному политику Алексею Навальному, находящемуся в колонии №2 под Покровом во Владимирской области.

Навальный

АВТОР ФОТО,BABUSHKINSKIY COURT

«Мы требуем от ФСИН, от всех компетентных ведомств и политического руководства нашей страны немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно (cito!) оказать медицинскую помощь, создав все условия для нормализации состояния Алексея Навального», — говорится в обращении, опубликованном изданием The Insider.

Все последние новости вокруг дела Навального и протестов против его уголовного преследования — в лайве Русской службы Би-би-си.

29 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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