Во всем Израиле за сутки 541 случай короны

Это после пика в 11 тысяч в сутки в январе.

В ближайшие дни есть шанс, что Израиль станет первой страной в мире, которая победила корону благодаря быстрой вакцинации.

Почему? Потому что евреи умные.

И тут вопрос не в деньгах, а в уме, в решительности и в способности отбросить политические интриги.

А именно. В прошлом июне 2020го, сразу после самого первого карантина, Израиль понял куда ветер дует и выделил 300 млн. долларов на подготовку к зимней эпидемии, койкоместа, кислород, врачи, новые отделения и тд, которую не сложно было предугадать.

А теперь второй факт.

Вместо того, чтобы сейчас «балдеть» — что «мы победили корону!, у нас всего 200 случаев в день на всю страну!», — Израиль выделил сегодня 1 млрд! долларов на… закупку будущих разработок вакцин при новых мутациях вируса, которые будут сильнее Pfizer и Modena.

То есть, вдумайтесь, — их (таких мутаций) ещё нет, но вакцины, которых тоже ещё нет!, уже куплены.