Во всем Израиле за сутки 541 случай короны

Это после пика в 11 тысяч в сутки в январе.
В ближайшие дни есть шанс, что Израиль станет первой страной в мире, которая победила корону благодаря быстрой вакцинации.
Почему? Потому что евреи умные.
И тут вопрос не в деньгах, а в уме, в решительности и в способности отбросить политические интриги.
А именно. В прошлом июне 2020го, сразу после самого первого карантина, Израиль понял куда ветер дует и выделил 300 млн. долларов на подготовку к зимней эпидемии, койкоместа, кислород, врачи, новые отделения и тд, которую не сложно было предугадать.
А теперь второй факт.
Вместо того, чтобы сейчас «балдеть» — что «мы победили корону!, у нас всего 200 случаев в день на всю страну!», — Израиль выделил сегодня 1 млрд! долларов на… закупку будущих разработок вакцин при новых мутациях вируса, которые будут сильнее Pfizer и Modena.
То есть, вдумайтесь, — их (таких мутаций) ещё нет, но вакцины, которых тоже ещё нет!, уже куплены.
Когда Pfizer ещё только разрабатывал вакцину, и уже было понятно, что вакцина будет, то Pfizer объявил аукцион между странами — кто первый сможет купить вакцину, когда она поступит в продажу.
Стоимость одной бутылочки, если я не ошибаюсь, на том этапе была где-то то-ли 15 долларов, то-ли евро.
И страны начали торговаться и делать ставки.
Кто-то 15,5, кто-то 16, кто-то 17…
Израиль подумал и влупил… 27 плюс деньги вперёд.
Благодаря чему получил вакцины первыми в мире.
Вакцинация для людей бесплатна.
К чему это всё я рассказываю?
Что когда все потом разводят руками и восклицают «Ну, кто ж знал!», Израиль отвечает «Я знал».
Просто надо думать не про сегодня, а на шаг вперёд, — про завтра.
Деньги это важно. Но важнее иметь волю и способность их направить на благо своих людей.
©️Aleksej Furer
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