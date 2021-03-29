Врачи требуют оказать Навальному срочную медицинскую помощь Англия продолжает осторожное возвращение к жизни без локдауна » В Мьянме во время протестов убили 7 детей — Россия приветствует переворот Прошедшая суббота в Мьянме стала самым кровавым днем в противостоянии военных, захвативших власть 1 февраля, и населения, не принявшего переворот. В стране уже два месяца идут массовые протесты, на которые выходят сотни тысяч человек, а полиция регулярно открывает огонь на поражение. В субботу генералы отмечали день вооруженных сил, а в нескольких городах вновь прошли демонстрации. При их подавлении были убиты как минимум 107 человек, по данным ООН — в том числе семь детей. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и специальный советник по предупреждению геноцида Элис Ндериту в совместном заявлении призвали Совет безопасности ООН принять меры, чтобы прекратить насилие. Однако шансы на решение ситуации в Совбезе невелики: Россия и Китай, имеющие право вето, не критикуют взявших власть в Мьянме военных. Представитель Минобороны РФ был единственным иностранным представителем на параде в субботу. В мире же события были встречены волной гнева и осуждения. «Ужасно. Абсолютно возмутительно. Судя по сообщениям, которые я получил, очень много людей было убито», — прокомментировал новости президент США Джо Байден. В Госдепартаменте США назвали происходящее в Мьянме «царством террора», а министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб охарактеризовал действия силовиков как «новый уровень низости». С осуждением действий армии Мьянмы выступили главы оборонных ведомств двенадцати стран, в том числе США, Британии, Японии и Южной Кореи. Насилие осудил и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. По данным правозащитников, число погибших с момента военного переворота превысило 450 человек.