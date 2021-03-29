В Instagram набирает популярность аккаунт, в котором рассказывают о случайных встречах со звездами

В популярной социальной сети Instagram появился новый профиль — Overheard Celebs, что можно перевести как «знаменитости, которых нечаянно подслушали». Аккаунт с каждым днем становится все популярнее — на него подписано уже более 305 тысяч человек. Суть его проста: в нем публикуются истории обычных людей, которые рассказывают о своих случайных встречах со звездами.

Приводим некоторые из них.

Однажды летом я стоял в очереди за Робертом Дауни — младшим в «Старбаксе» в Ист-Хэмптоне. Это было довольно интересное зрелище, поскольку недавно вышел фильм «Железный человек» с ним в главной роли. Бариста спросил его: «А вы не тот парень из фильма?». На что Роберт Дауни — младший ответил: «Из фильма «Ох уж эта наука»? Да, это был я». Просто безупречный ответ.

На прошлое Рождество мы с мамой и сестрой отправились в Лондон. Мой отец недавно скончался от рака, поэтому мы решили провести каникулы в его родном городе. Мы купили билеты на представление, и Том Фелтон сидел рядом с моей мамой. Она понятия не имела, кто это такой. Он болтал с ней в антракте. Когда мы ушли из театра, мама сказала: «Этот милый мужчина предложил мне карамельные конфеты, которые я люблю». Моя мама чувствовала себя потерянной после смерти отца, но Том действительно заставил ее почувствовать себя особенно.

Я была на вечеринке в Западном Голливуде и в туалете столкнулась с Майли Сайрус. Она поправляла свою юбку и задрала ее, чтобы поправить нижнее белье, и, разумеется, засветила свой зад. Она посмотрела на меня и засмеялась: «Как будто ты никогда не видела этого раньше».

На девятом месяце беременности я оказалась в Soho House и чувствовала себя довольно жалко. Я доковыляла до туалета, в 90-й раз за два часа. Когда я вышла, чтобы помыть руки, перед раковиной стояла Дженнифер Гарнер. Конечно, именно тогда, когда я выгляжу наиболее непривлекательно, мне было суждено встретить одну из самых прекрасных женщин. Она посмотрела на меня с добротой и нежностью и сказала, что я выгляжу замечательно. Я поблагодарила ее, но сказала, что я несчастна. Она ответила: «Ты создаешь новую жизнь, и нет ничего красивее, чем это». И это то, что мне действительно тогда было нужно услышать.

Несколько лет назад мы с моим теперешним мужем сильно ссорились в Вашингтон-сквер-парке. Ситуация накалялась, и мой бойфренд в какой-то момент сильно повысил голос и сказал что-то, что звучало как итог. Я закрыла лицо руками, но внезапно услышала следующее: «Привет, как ваши дела?». Это было сказано очень жизнерадостно. Я вытерла слезы и увидела Алека Болдуина и его двух собак, которые стояли перед нами. Алек пошел поговорить с моим бойфрендом — это была обычная беседа о Нью-Йорке и хороших днях, когда можно поиграть в парке в футбол. Через несколько минут мы попрощались и не поверили произошедшему. Он просто завязал с нами разговор, снизил градус момента и эффектно спас наши отношения. И по сей день я убеждена, что он слышал нашу ссору и решил вмешаться, чтобы сгладить обстановку. Спасибо вам, Алек,

— вот несколько историй, опубликованных в этом профиле.

Некоторые люди, которые не растерялись во время встречи со звездой и сделали памятный кадр, делятся в качестве доказательства и фотографиями со знаменитостями.

Бритни Спирс и Эбби Уиллер

Оуэн Уилсон и Трейси Тейлор с мужем