Ученые разработали умного «робота-стрекозу»

Мягкие роботы — растущая тенденция в отрасли благодаря своей универсальности. Их детали могут работать с хрупкими предметами, например, с биологическими тканями. Обычно их могут повредить металлические или керамические компоненты роботов. Мягкие тела таких роботов позволяют им плавать или втискиваться в ограниченные пространства, где обычные машины могут легко застрять.

Ученые из Дьюкского университета разработали робота в форме стрекозы — DraBot. Он умеет собирать сведения о состоянии воды. Авторы разработки подчеркивают, что это пригодится при мониторинге экологической обстановки. Уникальный мягкий робот работает без электроники, а в его составе — самовосстанавливающийся гидрогель, который реагирует на изменение pH за считанные секунды. м покрыт крылья робота-насекомого. Его форма имитирует стрекозу, поэтому устройство способно легко скользить по воде.

Длина тела робота всего 5,7 см. Оно оснащено микроканалами, по которым воздух подается в крылья и выводится в задней части устройства. Это позволяет роботу скользить по воде, как это делают стрекозы.