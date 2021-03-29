Основатель группы Alabama Shakes арестован за пытку ребенка » Стартап Humble Motors выпустит электрический кроссовер с зарядкой от солнца Стартап Humble Motors из Лос-Анджелеса планирует выпустить «первый в мире электрический кроссовер, способный заряжаться от встроенных в крышу солнечных панелей». В проекте задействованы бывшие сотрудники Ford и партнеры Ferrari, но никаких подробностей о машине пока не раскрывается. Глава Humble Motors Дима Стиси — ветеран ВМС США с дипломом Гарвардского университета, в прошлом стратег технологической компании FinDox и основатель бренда веганской косметики — то есть опыта в автомобильной отрасли у него нет. Вместе со Стиси над проектом кроссовера работают дизайнеры Ли Росарио и Антонио Палья, а также бывший топ-менеджер Ford, физик и материаловед Александр Богичевич. С последним у Humble Motors, вероятно, связаны большие планы, ведь на счету Богичевича ряд научных публикаций и патентов в области материалов и использования электроэнергии в автомобилях. Пока известно, что кроссовер Humble получит силовую установку мощностью 1034 лошадиных сил и будет проезжать без подзарядки около 800 километров. Коэффициент аэродинамического сопротивления составит 0,25. Для сравнения: у Tesla Model X этот показатель равен 0,24, у Mercedes-Benz EQS — 0,20. Особенностью электромобиля будут встроенные солнечные панели общей площадью 7,43 квадратного метра, которые в зависимости от погоды обеспечат 16–97 километров дополнительного пробега в сутки. Панели будут интегрированы в крышу, боковое остекление, а ещё у кроссовера будут раскладывающиеся на парковке «солнечные крылья». К слову, заряжаться от солнца умеет и нидерландский лифтбек Lightyear One. Площадь его панелей составляет пять квадратных метров, и каждые сутки они наполняют батарею энергией на 70 километров пробега. Также солнечные панели заявлены для кроссовера Fisker Ocean. Между тем поставки Lightyear One начнутся до конца этого года, а кроссовер Humble придется ждать как минимум до 2025-го.