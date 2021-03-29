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СМИ сообщили о новом «супероружии» США против России в Арктике

Американские военные летчики смогут успешно противостоять РФ в Арктике благодаря малозаметным стратегическим бомбардировщикам B-2 Spirit и истребителям пятого поколения F-35 Lightning II. О том, что комплексное использование этих самолетов превращает их в «супероружие», написали журналисты The National Interest.

Использование Военно-воздушными силами (ВВС) США новых тактик способно «повлиять на инициативы сдерживания» и послужит реальной «демонстрацией силы в регионе», сказано в статье.

В случае войны B-2 Spirit могли бы наносить удары по крупным стационарным объектам, а F-35 Lightning II оказывали бы им воздушную поддержку и наблюдали бы за российскими войсками. Таков сценарий, выведенный в рамках концепции сетецентрического конфликта, пишет журнал.

29 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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