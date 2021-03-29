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Российской хакерской атаке подверглись электронные почтовые ящики высших американских чиновников

Хакерской атаке подверглись электронные почтовые ящики высших американских чиновников, отвечавших за безопасность при бывшем президенте США Дональде Трампе. В киберпреступлении подозревают российских хакеров, передает AP.

СМИ пишет, что хакеры, благодаря взлому IT-компании SolarWinds, получили доступ к почте чиновников, потом они взломали аккаунт и. о. министра внутренней безопасности США Чэда Вулфа и сотрудников ведомства, курировавших кибербезопасность и отслеживание угроз со стороны иностранных государств.

В результате кибератаки были взломаны аккаунты лишь небольшого числа служащих, и в данный момент МВБ не видит признаков сохраняющейся уязвимости информационных сетей, уточнила позднее представитель министерства Сара Пек.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что Россия «ответит» за киберпреступления.

29 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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