Российской хакерской атаке подверглись электронные почтовые ящики высших американских чиновников

Хакерской атаке подверглись электронные почтовые ящики высших американских чиновников, отвечавших за безопасность при бывшем президенте США Дональде Трампе. В киберпреступлении подозревают российских хакеров, передает AP.

СМИ пишет, что хакеры, благодаря взлому IT-компании SolarWinds, получили доступ к почте чиновников, потом они взломали аккаунт и. о. министра внутренней безопасности США Чэда Вулфа и сотрудников ведомства, курировавших кибербезопасность и отслеживание угроз со стороны иностранных государств.

В результате кибератаки были взломаны аккаунты лишь небольшого числа служащих, и в данный момент МВБ не видит признаков сохраняющейся уязвимости информационных сетей, уточнила позднее представитель министерства Сара Пек.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что Россия «ответит» за киберпреступления.