Расовые законы привели ее к Нобелевской премии. Рита Леви-Монтальчини: еврейка, женщина и ученый

Жизнь Риты Леви-Монтальчини можно описать одним предложением: борьба длиной в столетие. Леви-Монтальчини прожила 103 года, в течение жизни ей приходилось преодолевать множество препятствий, мешающих ей полностью реализовать свой личный проект. Многие сдались бы, идя по такому тернистому пути, но итальянский невролог с еврейскими корнями реагировала на проблемы силой восстания. Рита родилась в Турине и была младшим ребенком в интеллигентной еврейской семье. Ее отец был инженером, а мать — художницей. Леви-Монтальчини работала пекарем, чтобы оплатить медицинское образование, которое она получала с 1930 и по 1936 года в трудный период для еврейской семьи среднего класса в фашистской Италии. Родители Риты не возражали против ее изучения медицины, но они считали это неподходящим занятием для женщины.

Ее привлекла гистология, и сразу же после получения ученой степени Леви-Монтальчини начала работать ассистентом в лаборатории своего преподавателя Джузеппе Леви в Туринском университете. Через 2 года Бенито Муссолини подписал «Расовый манифест», который запрещал евреям обучаться в вузах, заключать смешанные браки, а также строить карьеру в госучреждениях. Только спустя некоторое время Рита призналась, что именно эти запреты стали для нее главным стимулом. Женщина считала, что должна была поблагодарить Муссолини за то, что ее и весь еврейский народ обозначили низшей расой – чрезвычайные трудности и страдания заставили Риту расти, приложить усилия и преодолеть препятствия, с которыми она столкнулась в своей научной карьере.

После того, как Риту уволили, она работала дома в своей лаборатории во время Второй мировой войны, проводя эксперименты по росту нервных волокон у эмбрионов птиц. Даже оккупация Италии не заставила женщину остановить научную деятельность. Тогда все члены еврейской семьи Леви-Монтальчини сбежали во Флоренцию, где получили фальшивые документы. Там они жили до конца оккупации.

В 1946 году, как только война закончилась, труды Риты заметили. Американский нейробиолог Виктор Хамбургер пригласил ее в Вашингтонский университет в Сент-Луисе для проведения совместных опытов на пересаживании мышиных опухолевых клеток куриным эмбрионам.

Это приглашение изменило ее жизнь на следующие три десятилетия и позволило ей в полной мере развивать свою научную деятельность в Соединенных Штатах. В Вашингтоне еврейская женщина сделала наибольший свой вклад в науку – определила фактор роста нервов. Благодаря открытию Риты ученые смогли понять природу злокачественных опухолей и болезни Альцгеймера. Этот научный вклад принес Леви-Монтальчини Нобелевскую премию в области медицины, которую она получила в 1986 году вместе со своим коллегой и товарищем Стэнли Коэном.

Все это время она оставалась на связи со своей родной Италией. С 1960-х годов Леви-Монтальчини координировала свои исследования в Соединенных Штатах, руководя Центром нейробиологических исследований в Риме, который она превратила во всемирно престижный Европейский институт исследований мозга. В последующие годы итальянский сенат назначил ее пожизненным сенатором. Несмотря на то, что ученой на тот момент уже было за 90, она с честью выполняла свой долг. Рита всегда определяла себя человеком, который верил в прогресс и равенство. Она была членом Национальной академии наук США и послом доброй воли (ФАО). Также создала фонд, чтобы помочь африканским женщинам и девочкам учиться.

Рита Леви-Монтальчини отпраздновала свою столетнюю годовщину, проведя лекцию в Риме. Тогда она публично заявила, что интеллектуальная деятельность и социальная приверженность стали главными причинами ее долгой жизни и карьеры.

Ее неустанная борьба за жизнь, социальную справедливость и науку закончилась 30 декабря 2012 года.