Преимущества и недостатки легализации азартных игр: Майкл Боттчер указал на риски и перспективы

Хотя со времени принятия Верховной Радой Украины закона о регулировании игорного рынка прошло уже восемь месяцев, пока выдано только 5 лицензий (одну из них получила букмекерская компания «Париматч»). Появился и один зарубежный инвестор, решившийся открыть офлайн-казино в Fairmont Grand Hotel Киева. Им стал англичанин Майкл Боттчер — владелец сети заведений Shangri La. Бизнесмен также планирует построить крупный курорт-казино, рассчитанный на граждан Украины и зарубежных туристов.

О препятствиях и трудностях, с которыми столкнулся Боттчер, а также о его видении перспектив читайте в этой статье.

Проблемы украинской легализации

Владелец Storm International, которая с 1999 по 2009 год работала в России, считает, что легализация казино и букмекерских контор затянулась. Много вопросов остались неурегулированными, в частности в сфере налогообложения, есть проблемы с внедрением систем мониторинга, очень сложно получить лицензию и сертифицировать софт.

Майкл Боттчер указывает и на проблемы, о которой ранее говорили эксперты Wumag online-casino:

разрешительные документы стоят несколько миллионов долларов;

лицензию необходимо оплатить в тройном размере;

непонятно, какой процент от дохода нужно будет отдать государству.

В итоге после уплаты налога на валовый игровой доход, прибыль и выигрыш гемблера бизнесмен может не заработать, а потерять деньги.

Глава Shangri La признался, что за 50 лет работы он впервые столкнулся с подобными проблемами, возникшими при организации легального бизнеса. Но он готов рисковать и уверен, что сможет вернуть потраченные миллионы долларов. Боттчер призвал украинских чиновников «не убивать курицу, несущую золотые яйца, а способствовать расширению бизнеса, способного привлечь в бюджет очень много денег».

Преимущества украинской легализации

Глава Storm International рассказал и о плюсах организации игорного бизнеса в Украине, отметил систему бонусов, предоставляемых онлайн-казино и букмекерскими конторами (подробнее о том, какие бонусы предлагают букмекеры: http://www.wumag.kiev.ua/bookmakers-promocody). Он положительно оценил решение властей придерживаться стратегий, подтвердивших свою эффективность в других странах и в качестве примера назвал Грузию.

Боттчер считает, что право открывать игровые залы в статусных отелях выгодно отличает легализацию «по-украински» от ситуации в России до 2009 года. Такое размещение ограничивает доступ к залам азартных игр людей с невысокими доходами, защищает население от развития игровой зависимости.

Основной перспективой развития казино и букмекерских контор Боттчер назвал удачное географическое расположение Украины: из большинства европейских государств самолетом можно долететь за два-три часа.