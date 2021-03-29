Постаревшая Мадонна поделилась снимками в нижнем белье

В своих соцсетях Мадонна нередко бросает вызов обществу и идет на провокации. Вчера 62-летняя звезда поделилась в инстаграме серией снимков в нижнем белье, и они, конечно, вызвали большой ажиотаж.

А сейчас момент для саморефлексии,

— подписала она снимки.

Одобрение эти кадры нашли не только у поклонников певицы, но и у ее знаменитых друзей и коллег: восхитились снимками и смелостью Мадонны Гвендолин Кристи, Снуп Дог, Рикардо Тиши и другие.

Один из поклонников звезды пошутил, что на следующий день после ее новой публикации об этом напишут все международные таблоиды, и не прогадал: сегодня новые кадры Мадонны действительно чуть ли не тема номер один. Впрочем, если одни ими восхищаются, другие, напротив, осуждают, говоря о том, что это явный перебор.

Это странно, когда знаменитости с возрастом начинают делать нечто подобное,

— пишут фолловеры звезды.

В последнее время такие снимки звезды вызывают повышенное внимание еще и потому, что Мадонну пару лет назад заподозрили в том, что она сделала пластику ягодиц. Теперь фанаты звезды пытаются на любых подобных кадрах найти доказательство или опровержение этого.