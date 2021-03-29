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Опрос: Американцы США довольны Байденом

Американцы высоко оценивают политику президента в связи с борьбой с пандемией. Об этом свидетельствуют результаты опроса телекомпании ABC News и социологической службы Ipsos.

Принятые Джо Байденом меры одобрили 72% опрошенных. Также большинство (60%) довольно тем, как американский лидер занимается восстановлением экономики.

В то же время 57% респондентов не одобрили подход Байдена к контролю над оружием и миграции на фоне случаев массовой стрельбы и скопления мигрантов на границе с Мексикой.

29 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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