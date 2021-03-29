Названа самая привлекательная знаменитость в возрасте за 40 лет

Голливудскую актрису и певицу Дженнифер Лопес выбрали самой привлекательной знаменитостью в возрасте за 40 лет. Опрос провели на сайте сервиса по поиску клиник эстетической медицины Glowday.

Согласно результатам исследования, около 38 процентов из тысячи опрошенных жительниц Великобритании заявили, что в зрелом возрасте хотели бы выглядеть как 51-летняя Лопес. В то же время 34 процента респонденток назвали своим кумиром 52-летнюю актрису Дженнифер Энистон и отдали ей второе место рейтинга. Следующей в списке оказалась 40-летняя телезвезда Ким Кардашьян, которая набрала 31 процент голосов.

На четвертом месте участники опроса разместили 52-летнего американского актера Уилла Смита, на пятом и шестом — супругов Викторию (46 лет) и Дэвида Бекхэмов (45 лет). Они получили 28 и 23 процента голосов соответственно.

В список самых привлекательных звезд среди мужчин также вошли голливудские актеры Брэд Питт, Том Круз, Хью Джекман, Том Харди и Джордж Клуни, среди женщин — супермодели Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, телеведущая Тесс Дэйли и актриса Риз Уизерспун.

В апреле 2019 года шведская велнесс-марка Foreo провела онлайн-опрос и составила рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей. Среди женщин первой стала британская актриса и лауреат премии «Оскар» Хелен Миррен. На втором месте оказалась королева Великобритании Елизавета II, которая предпочла не пользоваться омолаживающими процедурами. На третьем — американская певица Мадонна.