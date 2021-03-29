На Южную Корею и Японию обрушилась мощная пылевая буря из Китая

Корейцы и японцы страдают от облаков песка, принесенных ветром из пустыни Гоби.
По информации «Ренхап», песчаная буря накрыла южнокорейскую столицу Сеул и почти всю страну. Детей, сердечников и людей, страдающих от респираторных заболеваний призвали оставаться дома.
В Японии песком забросало юго-запад, в том числе Хиросиму, передало NHK. Синоптики ожидают, что уже к завтрашнему дню буря достигнет Токио.
Эффекты от загрязнения воздуха ощутили и в самой китайской столице Пекине. По словам местных жителей, небо там стало желто-оранжевым, а солнце — синим.
Гоби расположена на севере Китая и юге Монголии.
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