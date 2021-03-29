Моника Беллуччи возглавила рекламную кампанию коллекции сумок от Dolce & Gabbana

56-летняя кинозвезда появилась в рекламной фотосессии в элегантных черных платьях от итальянского дома моды. Каждый из образов актрисы был дополнен сумочкой из весенне-летней коллекции аксессуаров бренда.

«Яркие цвета и тонкое мастерство характеризуют самые особенные модели сумки Devotion, добавляя изюминку вашему образу. Культовая модель Dolce & Gabbana представлена в различных материалах, формах и размерах, а также украшена кристаллами и плексигласом», — отмечают в Dolce & Gabbana.

Автором новых рекламных кадров с Беллуччи в главной роли выступил словацкий фешн-фотограф Бранислав Симончик.

Съемки фотосета проходили на озере Комо в Италии.