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Моника Беллуччи возглавила рекламную кампанию коллекции сумок от Dolce & Gabbana

56-летняя кинозвезда появилась в рекламной фотосессии в элегантных черных платьях от итальянского дома моды. Каждый из образов актрисы был дополнен сумочкой из весенне-летней коллекции аксессуаров бренда.

«Яркие цвета и тонкое мастерство характеризуют самые особенные модели сумки Devotion, добавляя изюминку вашему образу. Культовая модель Dolce & Gabbana представлена в различных материалах, формах и размерах, а также украшена кристаллами и плексигласом», — отмечают в Dolce & Gabbana.

Автором новых рекламных кадров с Беллуччи в главной роли выступил словацкий фешн-фотограф Бранислав Симончик.

Съемки фотосета проходили на озере Комо в Италии.

29 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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