Международные звонки из Украины: что вам нужно об этом знать

В последние годы объем звонков из Украины за границу постепенно растет. Главная причина – либерализация визового законодательства с Европой, из-за чего у многих появилась возможность путешествовать, работать и учиться за рубежом.

Как работает международная мобильная связь и как не переплачивать за международные звонки, рассказали консультанты национального телеком-оператора Украины Киевстар.

Правила набора номера

Прежде всего научитесь правильно набирать номер абонента другой страны. Любой международный номер обязательно начинается со знаков “+” или “00”, обеспечивающих выход на межгосударственную линию и корректную маршрутизацию звонков. А дальше все просто:

набираете цифровой код страны. Телефонные коды государств есть на Википедии. Обратите внимание: мир разделен на 9 зон, и за каждой страной или отдельной территориальной единицей закреплен собственный фиксированный код;

код мобильного оператора или стационарной телефонной сети. Эти коды устанавливаются на региональном уровне, поэтому в некоторых странах могут совпадать, при этом номер абонента остается уникальным;

5-7 последних цифр – номер телефона абонента.

ВАЖНО: внимательно проверяйте номер перед звонком. Если собираетесь созвониться с абонентом из второй тарифной зоны за 4 грн/мин, а случайно попадете в третью (60 грн/мин) — деньги вам никто не вернет.

Тарификация звонков

Перейдем детально к тарифам на международные звонки. Стоимость минуты разговора зависит от направления, куда совершается звонок. У Киевстар действует 3 зоны, в которых разная стоимость звонков:

1 грн/мин (в пакете из 20 минут за 20 грн) в первой зоне;

4 грн/мин (в пакете из 5 минут за 20 грн) во второй зоне;

от 20 до 60 грн за одну минуту в другие страны.

В течение суток разрешается использовать до 50 пакетов по 5 или 20 минут. Когда лимит на льготные тарифы исчерпывается, активируется стоимость 5 грн/мин, и это все равно дешевле, чем звонок в любую из стран третьей зоны.

Услуги для экономии от Киевстар

Учитывая увеличение объема двусторонних коммуникаций между европейскими странами и Украиной, Киевстар включил в национальные тарифы пул нетарифицируемых минут для внутренних звонков и в 5 популярных направлений за границей — Чехию, Италию, Германию, Польшу, Россию.

Международные звонки сюда осуществляются за счет минут в тарифе, без единой дополнительной гривны.