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Мерьем Узерли предстала перед объективом фотографа в необычном наряде

Мерьем Узерли предстала перед объективом фотографа в необычном наряде

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли поделилась с поклонниками кадрами с новой фотосессии, которые были сделана на балконе квартиры. 37-летняя знаменитость выбрала для съемки яркую тунику с принтом, а под низ одела черное платье-ципао.

Дополнили этот необычный образ яркий вечерний макияж и прическа с объемными локонами. Из украшений на Мерьем были только часы с золотым браслетом. Автором снимков и макияжа стал визажист Крис Бэр.

К слову, совсем недавно Мерьем снялась в новом турецком фильме «Улей». Картина рассказывает о девушке по имени Айша, которая получат от матери в наследство семейную пасеку. Желая исполнить последнюю волю мамы, девушка стараться сделать семейный бизнес мировым брендом.

29 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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