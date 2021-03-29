Мерьем Узерли предстала перед объективом фотографа в необычном наряде

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли поделилась с поклонниками кадрами с новой фотосессии, которые были сделана на балконе квартиры. 37-летняя знаменитость выбрала для съемки яркую тунику с принтом, а под низ одела черное платье-ципао.

Дополнили этот необычный образ яркий вечерний макияж и прическа с объемными локонами. Из украшений на Мерьем были только часы с золотым браслетом. Автором снимков и макияжа стал визажист Крис Бэр.

К слову, совсем недавно Мерьем снялась в новом турецком фильме «Улей». Картина рассказывает о девушке по имени Айша, которая получат от матери в наследство семейную пасеку. Желая исполнить последнюю волю мамы, девушка стараться сделать семейный бизнес мировым брендом.