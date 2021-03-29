Меган Фокс и Кортни Кардашьян сходили на двойное свидание с бойфрендами в Лас-Вегасе

На днях папарацци улыбнулась удача: им удалось заснять Меган Фокс и Колсона Бэйкера, а также Кортни Кардашьян с новым бойфрендом Трэвисом Баркером на парном свидании. Дружная компания отправилась на бой в рамках UFC, по итогам которого определился чемпион по смешанным единоборствам в тяжелом весе.

Бой две звездные пары смотрели в Лас-Вегасе: они удобно разместились в VIP-секции, откуда внимательно наблюдали за происходящим. 34-летняя Меган и 30-летний Колсон сидели за одним столиком, а в паре метров от них устроились 41-летняя Кортни и 45-летний Трэвис. Пары живо реагировали на игру и обсуждали между собой особенно яркие моменты.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер

И пока влюбленные наблюдали за происходящим на октагоне, репортеры пристально следили за ними. Особенно их внимание привлекли Кардашьян и Баркер: звезды, о романе которых в прессе стало известно только несколько месяцев назад, вели себя как влюбленные подростки и буквально не могли оторваться друг от друга.

Долгое время звезда реалити-шоу и барабанщик панк-группы Blink-182 были близкими друзьями, и только недавно их отношения переросли в романтические. При этом приятели из их круга утверждают, что музыканту всегда нравилась старшая сестра из знаменитого клана Кардашьян — Дженнер. Особенно Кортни и Трэвиса сблизила любовь к детям. Об этом Баркер рассказал в недавнем интервью на шоу Дрю Бэрримор.

Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян

Я встречался с девушками, у которых не было детей. Это было непросто, потому что многое они не могли понять. Были вопросы: «Почему ты не хочешь каждый вечер ужинать со мной? Почему ты не хочешь проводить со мной каждую ночь?». Теперь же я встречаюсь с женщиной, которая является потрясающей матерью и прекрасным другом. С ней мне не приходится волноваться ни о чем таком. Мне даже нравится скучать по кому-то и ценить проведенное вместе время, особенно в начале отношений. Думаю, разлука — это даже полезно, — рассказал музыкант.

Кортни Кардашьян с детьми

Как у Кортни, так и Трэвиса есть дети от предыдущих отношений, которым они уделяют большую часть своего времени. Так, Кардашьян воспитывает троих детей от бывшего гражданского мужа Скотта Дисика, а у Баркера подрастают сын и дочь, рожденные в предыдущем браке с фотомоделью Шэнной Моуклер.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер