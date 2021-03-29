Мальчик нашел в саду коралл, которому сотни миллионов лет

Шестилетний Сиддак Сингх Джамат обнаружил окаменелость в своем саду в Уолсолле, Великобритания. Его отцу, Вишу Сингху, удалось идентифицировать ее как роговой коралл. Ему помогли друзья в сообществе исследователей окаменелостей в Facebook. Отец мальчика оценил возраст окаменелости.

Отметины на окаменелости позволяют сделать выводы о том, что найденный образец — это, скорее всего, коралл Ругоза. Его возраст оценивается от 251 до 488 млн лет.

«Период их существования был от 500 до 251 миллиона лет назад, в палеозойскую эру, — объясняет Виш Сингх — Англия в то время была частью Пангеи, суши, состоящей из континентов. Кроме того, часть времени Англия была покрыта водой».

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Напомним, ругозы, или четырехлучевые кораллы, или тетракораллы, — подкласс или отряд вымерших морских стрекающих из класса коралловых полипов. Группа была широко распространена в палеозое. Как правило, обитали в шельфовой зоне, обладали повышенными требованиями к температуре и прозрачности воды.