Мальчик нашел в саду коралл, которому сотни миллионов лет

Мальчик нашел в своем саду окаменелость, датируемую миллионами лет назад. На Рождество ему подарили набор для охоты за ископаемыми образцами, сообщает «Би-би-си».
Шестилетний Сиддак Сингх Джамат обнаружил окаменелость в своем саду в Уолсолле, Великобритания. Его отцу, Вишу Сингху, удалось идентифицировать ее как роговой коралл. Ему помогли друзья в сообществе исследователей окаменелостей в Facebook. Отец мальчика оценил возраст окаменелости.
Отметины на окаменелости позволяют сделать выводы о том, что найденный образец — это, скорее всего, коралл Ругоза. Его возраст оценивается от 251 до 488 млн лет.
«Период их существования был от 500 до 251 миллиона лет назад, в палеозойскую эру, — объясняет Виш Сингх — Англия в то время была частью Пангеи, суши, состоящей из континентов. Кроме того, часть времени Англия была покрыта водой».
Напомним, ругозы, или четырехлучевые кораллы, или тетракораллы, — подкласс или отряд вымерших морских стрекающих из класса коралловых полипов. Группа была широко распространена в палеозое. Как правило, обитали в шельфовой зоне, обладали повышенными требованиями к температуре и прозрачности воды.
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