Кристен Стюарт не отличить от принцессы Дианы

В преддверии выхода долгожданного фильма «Спенсер», в котором Кристен Стюарт играет главную роль, появилось ее новое фото в образе принцессы Дианы. И уже судя по тому, с какой точностью актрисе удалось трансформироваться в историческую персону, мы можем предсказывать ей не одну актерскую награду, сообщает segodnya.ua.

В основе сюжета биографического фильма «Спенсер» режиссера Пабло Ларраина лежат события одного судьбоносного уик-энда в 90-х годах. Тогда во время празднования Рождества в поместье Сандрингем в Норфолке принцесса Диана решила разорвать отношения со своим супругом, принцем Чарльзом.

Кристен Стюарт однажды уже засняли на съемочной площадке в образе леди Ди, а теперь на новой фотографии можно увидеть ее портрет.

На фото Кристен Стюарт позирует в клетчатом жакете и опирается лицом на руку, как это часто делала принцесса Диана при жизни. При этом на пальце у Кристен – копия того самого сапфирового помолвочного кольца принцессы Дианы, которое перешло по наследству к принцу Уильяму, а он – подарил его Кейт Миддлтон.

Режиссером фильма выступает Пабло Ларраин, который ранее снял биографическую драму «Джеки» о событиях в жизни Джеки Кеннеди после убийства ее супруга – президента США. Сценарист – создатель популярного сериала «Острые козырьки» Стивен Найт.

Вместе с Кристен Стюарт в фильме снялись Тимоти Сполл («Мистер Тернер»), Салли Хокинс («Форма воды») и Шон Харрис («Миссия невыполнима»).

Премьера фильма запланирована на осень этого года.