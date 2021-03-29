Кредит на бизнес с нуля от частного лица

Если бизнес уже существует и есть доказательства его прибыльности, просчитать рентабельность можно достаточно просто. В таком случае успешному предпринимателю на развитие бизнеса средства будут предлагать и потенциальные компаньоны, и банки, и частные лица.

Если у начинающего предпринимателя есть хорошая идея, но нет стартового капитала, начать работу ему достаточно трудно. Как правило, в бизнес на начальном этапе нужно вкладывать значительные средства, ведь нужно:

Оформить легально предпринимательскую структуру (нередко в процессе возникает необходимость случайных расходов, ограничиться только официальными платежами удается не всем);

Найти и купить или арендовать помещение. Причем аренда помещения может оказаться достаточно дорогой, а к ежемесячным расходам добавляется оплата услуг риелтора;

Если начало предпринимательской деятельности связано с каким-либо изобретением, необходимо его запатентовать, что также повлечет расходы. А если оформление авторских прав на изобретение нужно ускорить, на это тоже понадобятся деньги;

В помещении нужно установить мебель, оборудование или что-то еще для начала работы.

Хорошо, если бизнесмен имеет определенный опыт, если у него есть хорошие связи, позволяющие минимизировать расходы. Но даже в этом случае может понадобиться заем финансов, который позволит стартовать с определенным успехом.

Почему для начала бизнеса выгодно одолжить средства у частного лица?

Только частные лица поймут других частных лиц, которые намерены зарабатывать деньги!

Банк требует гарантий возврата средств. Этой гарантией может стать, например, справка о доходах с места официального трудоустройства. Но если человек намерен строить свой бизнес, он зачастую уже ушел с работы! Одновременно работать и заниматься предпринимательской деятельностью, как правило, невозможно.

У банка возникают вопросы к недобросовестным заемщикам, даже если они возвращали ранее средства, но делали это с опозданием. А ведь человек может пытаться основать бизнес не впервые и сейчас он уже сделал выводы из своих ошибок.

Банки рассматривают заявки на кредиты для основания бизнеса долго. И это может сыграть злую шутку с заемщиком, потому что деньги нужны срочно. Сегодня есть возможность арендовать определенное здание — завтра его могут арендовать другие. Сегодня есть возможность заложить парник и вырастить рассаду на продажу — через месяц пытаться заложить такую теплицу и получить быструю финансовую отдачу уже поздно, этот товар имеет актуальность только весной на протяжении нескольких недель. Кто не успел — тот опоздал.

И только заем у частных лиц позволит получить средства на развитие бизнеса быстро и основать прибыльное дело.

Компания «Кредит 96» готова войти в положение любого заемщика и при минимальном пакете документов оперативно предоставить достаточную сумму денег.

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