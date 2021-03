Основатель группы Alabama Shakes арестован за пытку ребенка СМИ сообщили о новом «супероружии» США против России в Арктике » Контейнеровоз, снятый утром с мели, вновь заблокировал Суэцкий канал в другом месте Заблокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации канала. Агентство отметило, что в ближайшее время будет осуществлена очередная попытка разблокировать канал от сухогруза. Ранее днем президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил о завершении блокады Суэцкого канала после снятия с мели контейнеровоза. Напомним, судно Ever Given, которое следовало из Китая в Роттердам, село на мель в южной части Суэцкого канала 23 марта. Сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. Судно заблокировало канал и остановило грузоперевозки по важнейшей артерии мирового судоходства. Из-за этого в очереди на проход скопилось порядка 150 кораблей. Ущерб мировой экономике оценивается в $9,6 млрд в день. UPD. В 16.11 агентство Reuters сообщило, что контейнеровоз удалось развернуть. Таким образом, Суэцкий канал вновь оказался свободен для судоходства.