«Годзилла против Конга» возглавил международный прокат

Блокбастер «Годзилла против Конга» ожидаемо выиграл стартовый уик-энд в мировом прокате. На счету фильма — 121,8 млн долларов.

Всего проект показывали на 38 мировых площадках, включая Китай ($70 млн), Австралию и Мексику (в обеих по $6,3 млн), Россию ($5,8 млн или ~400 млн рублей), Индию и др. В США прокат стартует со следующей недели.

«Годзилла» 2014 года собрала на старте в международном прокате 140 миллионов долларов, сиквел «Король монстров» 2019-го — $130 млн (оба без учёта США).

«Годзилла против Конга» рассказывает о противостоянии двух заглавных монстров и спасении мира от таинственной организации. В ленте снимались Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Эйса Гонсалес и др.