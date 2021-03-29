Financial Times: Новые санкции — не очень большая угроза для России

В США готовятся к введению новых санкций против России, цель которых — наказать Кремль за хакерские атаки и политические репрессии. Однако они вряд ли могут всерьез навредить российской экономике, пишет Ручир Шарма, главный глобальный стратег инвестиционного подразделения Morgan Stanley, в колонке для газеты Financial Times.
Автор указывает на консервативную фискальную политику России, большие валютные запасы, низкий внешний долг и импортозамещение.
«Сегодня Россия менее уязвима для внешнего давления, чем в 2014-м», — пишет Шарма.
Финансист также отмечает, что курс рубля уже гораздо меньше зависит от колебаний цены на нефть — по его оценке, даже меньше, чем валюты Канады и Норвегии.
Он сравнивает российские финансы и экономику с хорошо защищенной крепостью — и отмечает, что у этой стратегии есть и серьезные недостатки.
Оборонительная политика не годится для наступления — то есть экономического роста, темпы которого остаются низкими.
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