Джеймс Ганн рассказал, почему Королю акул в «Отряде самоубийц» сделали «папино тело»

Король акул стал одним из самых обсуждаемых персонажей «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна после выхода трейлера 26 марта, и во многом из-за фигуры — в фильме персонажа сделали полненьким. В сети стали шутить, что пандемия сказалась на всех, и акула не стал исключением.

В результате Ганн присоединился к обсуждению и рассказал, как принимались некоторые решения о персонаже и его образе. Так называемое «папино тело», как оказалось, не было своеобразной шуткой о самоизоляции.

Я настаивал на «папином теле» с самого начала, поскольку не думал, что у Короля акул может быть такое [накачанное] тело млекопитающего. Джеймс Ганн режиссёр

Что касается остального образа, то для фильма выбрали персонажа на основе белой акулы вместо акулы-молота после того, как последний вариант оказался неудобным для съёмок фильма.

Я проводил тесты с дизайном акулы-молота, потому что люблю его. Сначала я думал, что его и буду использовать, но глаза на таком расстоянии друг от друга делали съёмку взаимодействия с другими персонажами крайне неловкой. Не было видно, что он смотрит на кого-то, а сами кадры были слишком широкими. Джеймс Ганн режиссёр

Ганн также отметил, что сходство образа с Королём акул из анимационного сериала про Харли Квинн было случайностью — фильм снимали за год до релиза шоу. В плане характера персонаж Сталлоне тоже отличается.

Говоря о Сталлоне Ганн подчеркнул, что писал персонажа именно под него. Поэтому другие актёры на роль Короля акул не рассматривались.

Наконец, режиссёр рассказал, что команда пыталась не сделать Короля акул милым, чтобы он не вызывал у зрителей те же эмоции, что и малыш Грут из «Стражей галактики» или Грогу из «Мандалорца».

Впрочем, с последним авторы, кажется, не справились — если судить по реакции в сети. Ганн это не отрицает, но считает странным.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет в прокат 5 августа.