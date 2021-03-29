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«Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном выйдет 29 июля 2022 года

Дату релиза Джонсон назвал перед баскетбольным матча между командами UCLA и Alabama. Новую дату «Чёрного Адама» также показали в биллбордах на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Если ничего не изменится, то в этот день фильму предстоит конкурировать с пятым фильмом об Индиане Джонсе.

Чёрный Адам — суперзлодей DC и враг Шазама, с которым он должен будет столкнуться в будущих картинах. Закари Ливай, исполняющий роль Шазама в киновселенной DC, заявлял, что в сиквеле его сольного фильма, премьера которого назначена на 2 июня 2023 года, персонаж Джонсона не появится.

Кроме «Скалы» в ленте также сыграют Пирс Броснан (Доктор Фэйт), Элдис Ходж (Человек-ястреб), Ной Сентинео (Крушитель Атомов), Квинтесса Суинделл (Циклон)

Режиссёром «Чёрного Адама» выступил Жауме Кольет-Серра, снявший «Пассажира», «Отмель», «Дом восковых фигур», а также работающий над фильмом «Круиз по джунглям» со «Скалой» и Эмили Блант в главных ролях.

C 2022 года Warner Bros. планирует отказаться от «гибридного проката» с релизом одновременно в кино и на HBO Max. Для этого компания пошла на сделку с Cineworld, в рамках которой принадлежащие ей киносети смогут эксклюзивно прокатывать фильмы WB в США и Великобритании в течение первых 45 дней с выхода.

29 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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