Ученые выяснили, что цветковые растения появились еще в домеловом периоде Джеймс Ганн рассказал, почему Королю акул в «Отряде самоубийц» сделали «папино тело» » «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном выйдет 29 июля 2022 года Если ничего не изменится, то в этот день фильму предстоит конкурировать с пятым фильмом об Индиане Джонсе. Чёрный Адам — суперзлодей DC и враг Шазама, с которым он должен будет столкнуться в будущих картинах. Закари Ливай, исполняющий роль Шазама в киновселенной DC, заявлял, что в сиквеле его сольного фильма, премьера которого назначена на 2 июня 2023 года, персонаж Джонсона не появится. Кроме «Скалы» в ленте также сыграют Пирс Броснан (Доктор Фэйт), Элдис Ходж (Человек-ястреб), Ной Сентинео (Крушитель Атомов), Квинтесса Суинделл (Циклон) Режиссёром «Чёрного Адама» выступил Жауме Кольет-Серра, снявший «Пассажира», «Отмель», «Дом восковых фигур», а также работающий над фильмом «Круиз по джунглям» со «Скалой» и Эмили Блант в главных ролях. C 2022 года Warner Bros. планирует отказаться от «гибридного проката» с релизом одновременно в кино и на HBO Max. Для этого компания пошла на сделку с Cineworld, в рамках которой принадлежащие ей киносети смогут эксклюзивно прокатывать фильмы WB в США и Великобритании в течение первых 45 дней с выхода.