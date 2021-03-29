Будущее наступает: в Израиле создадут национальную сеть дронов под общим управлением

В Израиле создадут национальную сеть беспилотных летательный аппаратов НААМА.

Об этом сообщает пресс-служба Израильского Управления инноваций.

Задачей проекта является обеспечение возможности доставлять грузы в городских районах за счет «умного» и инновационного управления воздушным пространством. Как сообщалось ранее, в ходе первого испытания большое количество дронов будет пролетать над городом Хадера.

Управление беспилотниками осуществляется с помощью единой централизованной автономной системы управления движением беспилотных летательных аппаратов (UTM), расположенной в центрах управления движением и воздушным движением компании Ayalon Highways в центральной части Хайфского залива.

Дроны должны выполнять около 300 вылетов в день. Каждый из них будет имитировать выполнение различных типов задач и операций: доставка еды, транспортировка лекарств и медицинского оборудования, сельскохозяйственные услуги и многие другие.

Ожидается, что около 20 дронов будут находиться в воздухе одновременно, а всего в двухнедельных испытаниях примут участие сотни различных аппаратов.

«Умный» центр управления движением наземного транспорта и воздушным движением, который контролирует и направляет множество дронов, летающих одновременно в одном географическом воздушном пространстве, является замечательным достижением, закладывая основу для будущего использования в деле развития мобильности, где Ayalon Highways призвана сыграть ведущую роль. Эта демонстрация является частью длинного списка технологических и нормативных разработок, необходимых для коммерческой эксплуатации национальной сети низковысотного воздушного движения для беспилотных летательных аппаратов в городских условиях», – прокомментировал генеральный директор Ayalon Highways Итамар бен-Меир.

https://mignews.com/news/technology/world/250321_105548_47370.html