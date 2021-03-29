Boston Dynamics представила робота для складов

Компания Boston Dynamics представила мобильного робота для перемещения коробок на складе. Он состоит из подвижной платформой и большой руки с присосками, позволяющими поднимать грузы массой до 23 килограмм и перемещать до 800 коробок в час. Робот поступит в продажу в 2022 году.

Многие крупные ритейлеры, такие как Amazon и Alibaba, уже несколько лет используют на своих складах роботов, перемещающих посылки. Как правило, это небольшие низкие платформы, которые подъезжают под стойку с товарами и перевозят ее на другое место на складе. Такой подход означает, что склад и стойки на нем должны быть устроены подходящим для роботов образом, а также вместе с ними все равно необходимо использовать для разгрузки конкретных товаров либо людей, либо роботов другого типа.

Есть также прототипы роботов, которые могут самостоятельно работать с отдельными предметами на складах, но они имеют серьезные технические ограничения, не позволяющие применять их на практике: низкую скорость работы в случае с роботами от Hitachi и inVia, возможность работы только с небольшими предметами, как у прототипа от IAM Robotics, или необходимость в специальных стеллажах с направляющими рельсами, в которых, например, нуждается робот SqUID, поднимающийся по стеллажам за нужной коробкой.

Boston Dynamics представила коммерческого робота Stretch, который способен быстро перетаскивать коробки или другие большие предметы и не требует какой-либо модификации склада. Сам робот сконструирован для удобного размещения на складе и его основание по размеру аналогично стандартному поддону: 40 на 48 дюймов или 1 на 1,25 метра (такие размеры указаны в документации Boston Dynamics, но на самом деле метровые размеры стандартного ISO-поддона отличаются на несколько миллиметров). Аккумулятор робота также адаптирован для реальных применений и позволяет ему работать на протяжении восьми часов или 16 при использовании дополнительного модуля.

На подвижном колесном основании установлена большая рука с семью степенями свободы и мачта с визуальными датчиками для навигации. На конце руки располагается набор присосок, позволяющий роботу поднимать коробки и другие грузы массой до 23 килограммов. Аналогичный захват с присосками использовался на прототипе Handle, который также предназначался для перемещения коробок на складах. В интервью IEEE Spectrum один из руководителей Boston Dynamics отметил, что компании пришлось перевести усилия инженеров с разработки балансирующего робота Handle в пользу более простого и стабильного Stretch, потому что испытания показали, что первому требуется слишком много места и времени для перемещения.

Испытания нового робота показали, что он способен работать даже внутри стандартного грузового ISO-контейнера и разгружать коробки со скоростью до 800 единиц в час, что по мнению разработчиков достаточно для подавляющего большинства складских задач. Перед началом работы роботу требуется помощь от человека: его нужно направить к месту расположения коробок и показать целевое место, после чего сама погрузка будет происходить автономно.

Пока робот находится на стадии доработки. В ближайшее время Boston Dynamics начнет тестировать роботов вместе со сторонними компаниями и отрабатывать с их помощью реальные сценарии использования. Параллельно с этим инженеры будут адаптировать узлы робота для удешевления и подготовки к началу серийного производства и продаж, которые должны начаться в 2022 году.