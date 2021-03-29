Байден не планирует встречаться с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден не намерен встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Думаю, его подход будет совсем другим и у него нет такого намерения», — сказала Псаки, отвечая на вопрос, планирует ли президент США провести переговоры с лидером КНДР.

Ранее стало известно, что Белый дом намерен пересмотреть политику в отношении КНДР. Кроме того, сообщалось, что попытки Вашингтона связаться с Пхеньяном пока терпят неудачу. По данным СМИ, США «с середины февраля» в целях снижения риска эскалации на Корейском полуострове и «в мире в целом» обращались к Пхеньяну «по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке», но ответа так и не добились.

В свою очередь в КНДР заявили, что Пхеньян не пойдет на контакты с США до тех пор, пока американское правительство не откажется от враждебной политики в отношении северокорейской стороны. «С середины февраля через разные каналы, включая Нью-Йорк, США пытались иметь контакт с нами (…) если США не откажутся от враждебной политики против КНДР, не могут состояться никакие корейско-американские контакты и переговоры. Поэтому мы и впредь будем продолжать игнорировать такие попытки США к контакту», — сказала первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.