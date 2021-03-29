Анонсированы новые «Трансформеры»

Киностудия Paramount Pictures анонсировала запуск в производство нового фильма, посвященного Трансформерам. По сведениям издания The Hollywood Reporter, сценарий подготовит Марко Рамирез, который ранее работал над другим популярным шоу — «Защитники».

Естественно, сюжет пока держится в секрете. Известно лишь, что новый проект не будет связан с уже существующей вселенной, основанной на серии популярных игрушек rкомпании Hasbro. Сроки работ пока не уточняются.

Фильм «Трансформеры 5: Последний рыцарь» вышел в прокат в 2017 году. Это был последний проект серии, режиссером которого стал Майкл Бэй. Он был успешен в прокате, но заработал существенно меньшую сумму, чем предыдущие экранизации. Через год зрителям был представлен спин-офф под названием «Бамблби«.

Уже в начале 2020 года было объявлено о подготовке сразу двух полнометражных картин о разумных роботах с Кибертрона. Предполагалось, что один подготовит Джеймс Вандербилт, работавший над новой версией «Робокопа», а другой — Джоби Харольд, автор сценария ленты «Меч короля Артура». Однако с тех пор никаких дополнительных сведений не поступало.