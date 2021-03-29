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Англия продолжает осторожное возвращение к жизни без локдауна

Понедельник — очередной этап в возвращении Англии от жесткого локдауна к прежней жизни. Работу возобновят открытые спортивные площадки, а группы из шести человек (или двух домохозяйств) смогут встречаться как в парках, так и в частных садах.

Это значит, что англичане смогут встретить Пасху и Песах в узком кругу родственников или друзей. Первую католики, англикане и ряд других церквей отмечают 4 апреля; Песах в этом году празднуется с 27 марта по 4 апреля.

«Мы должны сохранять осторожность, учитывая рост случаев [заражения] в Европе и угрозу нашей программе вакцинации от новых штаммов», — предупредил соотечественников премьер-министр Борис Джонсон.

Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия сами определяют карантинные меры, но координируют действия с правительством в Лондоне.

В лондонском парке

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Снятие карантинных мер стало возможным благодаря успешной кампании массовой вакцинации от Covid-19: уже больше половины совершеннолетних британцев получили первую прививку — всего свыше 30 млн человек.

А 12 апреля британские власти расскажут о дальнейших планах. Ожидается, что запрет на отдых за границей будет продлен — до августа, как сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве.

29 марта, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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