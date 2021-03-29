В Мьянме во время протестов убили 7 детей — Россия приветствует переворот 50-летнюю ведущую вновь обругали за подростковый наряд » Англия продолжает осторожное возвращение к жизни без локдауна Понедельник — очередной этап в возвращении Англии от жесткого локдауна к прежней жизни. Работу возобновят открытые спортивные площадки, а группы из шести человек (или двух домохозяйств) смогут встречаться как в парках, так и в частных садах. Это значит, что англичане смогут встретить Пасху и Песах в узком кругу родственников или друзей. Первую католики, англикане и ряд других церквей отмечают 4 апреля; Песах в этом году празднуется с 27 марта по 4 апреля. «Мы должны сохранять осторожность, учитывая рост случаев [заражения] в Европе и угрозу нашей программе вакцинации от новых штаммов», — предупредил соотечественников премьер-министр Борис Джонсон. Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия сами определяют карантинные меры, но координируют действия с правительством в Лондоне. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Снятие карантинных мер стало возможным благодаря успешной кампании массовой вакцинации от Covid-19: уже больше половины совершеннолетних британцев получили первую прививку — всего свыше 30 млн человек. А 12 апреля британские власти расскажут о дальнейших планах. Ожидается, что запрет на отдых за границей будет продлен — до августа, как сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве.