Американские силы специальных операций вооружатся прицелами с «интеллектом»

Министерство обороны США заказало израильской компании Smart Shooter разработку и поставку умного прицела IWOO (Individual Weapon Overmatch Optic). Как пишет The Drive, новый прицел планируется поставить на вооружение Сил специальных операций США.

Разработка прицела IWOO ведется израильской компанией с февраля 2020 года. 24 марта 2021 года Smart Shooter официально представила разработку, проект которой уже успешно защищен. В настоящее время разработчики занимаются созданием нескольких прототипов прицела для испытаний.

Технические подробности о новом прицеле пока не раскрываются. Известно только, что его можно будет использовать днем и ночью. Прицел сможет автоматически обнаруживать, подсвечивать и брать на сопровождение разные типы целей, включая дроны.

IWOO получит изменяемую от 1 до 8 кратность увеличения за счет оптики. Вывод изображения и прицельных меток в прицеле будет осуществляться на встроенный экран. Электроника прицела с учетом параметров цели будет подсвечивать точку вероятного попадания пули.

IWOO разрабатывается на базе умного прицела Smash 2000 для автомата M4, самозарядной винтовки AR15 и снайперской винтовки M110. Этот прицел оснащен коллиматорным индикатором для прицельного огня днем и систему ночного видения с выводом изображения на экран для стрельбы ночью.

Устройство позволяет вести прицельный огонь в том числе и по подвижным целям на дистанции до 300 метров. Smash 2000 способен автоматически обнаруживать, подсвечивать и брать на сопровождение цели и предсказывать точку попадания пули с учетом баллистических характеристик используемого оружия.

Прицел может быть оснащен инфракрасной подсветкой для улучшения видимости в ночное время. При массе 1,2 килограмма устройство имеет в длину 19,8 сантиметра, в ширину 8,1 сантиметра и в высоту 8,2 сантиметра. Прицел оснащен литий-ионным аккумулятором, полного заряда которого хватает на 3,6 тысячи выстрелов.