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50-летнюю ведущую вновь обругали за подростковый наряд

Аманда Холден и Эшли Робертс

Британская телеведущая Аманда Холден поделилась фото в облегающем пасхальном наряде и подверглась критике за попытку выглядеть моложе. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

Так, в своем Instagram-аккаунте 50-летняя ведущая разместила снимок, на котором она запечатлена в студии радиостанции Heart FM вместе с коллегой Эшли Робертс. Женщин засняли в одинаковых плюшевых розовых комбинезонах, капюшон которых оформлен деталью в виде заячьих ушей. Свои образы они завершили полосатыми чулками и лаковыми сапогами на каблуках молочного цвета. Публикация набрала 34 тысячи лайков.

Пользователи сети обругали ведущую за подростковый костюм. «Пасха — самый важный праздник в христианском календаре. Такая фотосессия оскорбительна», «Холден такая противная. Твое время прошло, перестань одеваться и вести себя как молоденькая девочка», «Две взрослые женщины хотят донести, что они соблазнительно едят морковь и ходят как кролики? Женщины заслуживают большего. Именно такие леди укрепляют у мужчин желание на них нападать», — высказывались юзеры.

29 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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