Застрявшее в Суэцком канале судно удалось сдвинуть Буксирам удалось сдвинуть контейнеровоз Ever Given, который ранее сел на мель и заблокировал Суэцкий канал. Об этом сообщает источник в управлении водной артерии Египта. «Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться», — сообщил он и добавил, что предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега. Утром 27 марта сообщалось, что судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Это было первым успехом с начала работ по освобождению контейнеровоза, преграждающего путь 321 судну. Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.