В украинских больницах катастрофически не хватает мест и врачей для больныых коронавирусом

Экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила в интерью, что в стране наблюдается опасная и критическая ситуация в связи с обострением эпидемии коронавируса. В больницах не хватает мест и врачей. Уже сейчас госпитализируют только в самых тяжелых случаях. Множество больных вынуждены лечиться дома.
«Нам нужно думать над тем, как увеличить количество коек, кислородных точек, где найти медицинские мощности, потому что лежать в коридорах – это недопустимо, но это еще не конец, если мы ничего не будем делать. К сожалению, в Киеве есть такие ситуации, когда в перепрофилированные больницы пациентов кладут, однако не хватает врачей, врач может подойти к пациенту через два дня. Под наблюдением медсестры – это не то лечение, на которое Украина тратит деньги», — сказала Скалецкая.
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