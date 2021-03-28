В украинских больницах катастрофически не хватает мест и врачей для больныых коронавирусом

«Я бы хотела обратить внимание не на количество инфицированных, а на количество госпитализаций, и даже разницу выписанных из больниц и госпитализированных. Мы видим, что есть дни, когда почти 2 тысячи новых пациентов оказываются в больницах, занимаются новые койки, в последнее время – по тысяче. У нас нет столько свободных коек», — подчеркнула экс-глава Минздрава. Также она добавила, что сейчас поступает много тяжелых пациентов, реанимационных отделений не хватает и врачи уже истощены.

«Нам нужно думать над тем, как увеличить количество коек, кислородных точек, где найти медицинские мощности, потому что лежать в коридорах – это недопустимо, но это еще не конец, если мы ничего не будем делать. К сожалению, в Киеве есть такие ситуации, когда в перепрофилированные больницы пациентов кладут, однако не хватает врачей, врач может подойти к пациенту через два дня. Под наблюдением медсестры – это не то лечение, на которое Украина тратит деньги», — сказала Скалецкая.

